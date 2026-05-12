49 وسيطاً خاصاً لدعم «تسوية المنازعات المدنية والتجارية» في أبوظبي

أدى 49 وسيطاً خاصاً جديداً، أمس، اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، لبدء مهام عملهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية وترسيخ منظومة العدالة الناجزة في أبوظبي.

ويأتي اعتماد الدفعة الجديدة من الوسطاء في إطار جهود دائرة القضاء لتوفير خيارات مرنة وسريعة لإنهاء النزاعات عبر مسارات الحلول البديلة والتوافقية، بما يضمن سرعة استعادة الحقوق والحفاظ على استمرارية الأعمال.

وأكد المستشار يوسف العبري أن الدائرة تمضي قدماً في تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة قضائية مبتكرة، توفر خدمات متكاملة تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي في مؤشرات العدالة العالمية.