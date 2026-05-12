35 سنة عمل للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية، التي تتوافر للمؤمَّن عليه من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية، التي تتولى تطبيقها في دولة الإمارات بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.

وأوضحت أنه مقابل الاشتراك، الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه، وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوافر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة.

وأوضحت أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، عاماً بعد عام، وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى، وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل. وأول المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة، مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد على سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية. ومع ذلك فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولاً ومتمتعاً بالمزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقاً ضمّها إلى خدمته الجديدة، كما أنه يستفيد من جميع المزايا التي يوفرها التأمين إذا تعرّض لأي من مخاطر العجز أو الوفاة أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية، بغضّ النظر عن عمره أو مدة خدمته، مع بقائه مشمولاً بالتأمين لأغراض الحماية خلال فترة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتسجيله وسداد الاشتراكات بما يضمن له التغطية في حالات الطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوافر له من خلال الاشتراك في التأمين وهي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركاً في التأمين، التي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المكافأة بواقع شهر ونصف عن سنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاثة أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك، وإذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي الذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية أو الجمع بين المعاش والراتب أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد عن 35 سنة وبواقع ثلاثة رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.