إطلاق حملة وطنية لتعزيز معايير السلامة في قطاع السكك الحديدية

أكدت مديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في شركة «قطارات الاتحاد»، عذراء المنصوري، أن تشغيل خدمات قطارات الركاب سيبدأ هذا العام على مراحل، وفق خطة مدروسة ومتدرجة صُممت لضمان تلبية مختلف التطلعات والمتطلبات من حيث السلامة والموثوقية والراحة.

وأطلقت الشركة، أمس، حملة وطنية للسلامة، ضمن الاستعدادات لتشغيل خدمات قطار الركاب في مختلف أنحاء الدولة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بسلوكيات السلامة المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية.

وتشمل الحملة سلسلة من المواد التوضيحية التي تعكس سيناريوهات واقعية للركاب وتفاعلاتهم اليومية، حيث تُترجم رسائل السلامة إلى مواقف تحاكي الواقع، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية.

وأكدت الشركة تنفيذ الحملة وتوجيهها عبر قنوات اتصال متعددة، تشمل البث التلفزيوني، والمنصات الرقمية، ومبادرات المشاركة المجتمعية، وذلك لضمان وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من خدمات قطار الركاب في العام الجاري وفق منهجية تعتمد على مراحل تدريجية، حيث تم تصميم العمليات التشغيلية وفق مبادئ تضمن أعلى معايير السلامة منذ اليوم الأول.

وقالت المنصوري إن «الحملة تهدف إلى بناء ثقافة قائمة على العناية والمسؤولية المشتركة، لضمان مساهمة مجتمعاتنا وركابنا وموظفينا في الحفاظ على أعلى معايير السلامة، وسنبدأ هذا العام تشغيل خدمات قطارات الركاب على مراحل، وفق خطة مدروسة ومتدرجة، تم تصميمها لضمان تلبية مختلف التطلعات والمتطلبات، من حيث السلامة والموثوقية والراحة».

وستغطي الحملة المدارس والمجتمعات المحلية والجهات المعنية الرئيسة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة طويلة الأمد للسلامة في قطاع السكك الحديدية على مستوى دولة الإمارات، بالتزامن مع توسع شبكة السكك الحديدية.