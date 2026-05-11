رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ورئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات، وأهمية هذه المساعي الإنسانية.