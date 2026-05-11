إشادة بموقفه البطولي .. بلدية الحمرية تكرّم البحريني يوسف عبدالرحمن البصري

كرمت بلدية الحمرية يوسف عبدالرحمن يوسف البصري، أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مملكة البحرين الشقيقة، تقديراً لشجاعته ومبادرته الإنسانية النبيلة وإسهامه في الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ، وذلك عرفاناً بموقفه البطولي وتعاونه الفاعل مع المنقذين ورجال الأمن خلال حادثة إنقاذ وقعت أثناء زيارته لشاطئ الحمرية.

وأكدت البلدية أن هذا التكريم يأتي تقديراً للمواقف الإنسانية المشرفة التي تعكس قيم المسؤولية المجتمعية وروح التعاون، مشيدةً بسرعة استجابته وحسن تصرفه في التعامل مع الموقف ، الأمر الذي ساهم في دعم جهود الإنقاذ والمحافظة على السلامة العامة.

وأشارت البلدية إلى أن مثل هذه المبادرات الإيجابية تجسد أسمى معاني الشجاعة والعمل الإنساني، وتعزز من أهمية التعاون بين أفراد المجتمع والجهات المختصة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية ودعم منظومة الأمن والسلامة، لا سيما في المرافق العامة والشواطئ.