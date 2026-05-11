شرطة دبي تستحدث مسمى «مفتش وطني»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي استحداث المسمى الوظيفي «مفتش وطني»، ضمن تخصصات الإدارة العامة لأمن المطارات.

ويأتي المسمى في سياق تطوير البنية المؤسسية الأمنية للمهن التخصصية، وربط المسارات الوظيفية بمتطلبات التأهيل والاعتماد، بما يتيح للمتخصصين التدرج المهني المُنظم في الوظائف الفنية والرقابية المساندة إلى مستوى المفتش الوطني، بوصفه دوراً تخصصياً محورياً يعتمد على الخبرة العملية، والقدرة على التقييم، والكفاءة في تنفيذ أعمال التفتيش والمتابعة وقياس الالتزام، وفق معايير دولية ومنهجيات عالمية معتمدة.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد خبير حامد الهاشمي، إن استحداث المسار يُمثل محطة استراتيجية متقدمة في منظومة أمن المطارات، ويجسد التزام شرطة دبي بتبني أعلى معايير الحوكمة والرقابة.

وعلى مستوى المهام والمسؤوليات، يتولى المفتش الوطني تخطيط وتنفيذ عمليات التفتيش والتدقيق وفق البرامج الوطنية المعتمدة، والتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالأنظمة والإجراءات، ومراجعة السجلات والوثائق والضوابط التشغيلية، وإعداد تقارير مهنية دقيقة تتضمن الملاحظات والنتائج، ومهام أخرى.