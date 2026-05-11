محمد بن راشد: مشاريع الخير مستمرة في دولة الخير

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، تستهدف سبعة ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر، على مدى ثلاثة أعوام، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وتُنفّذها مؤسسة «نور دبي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مشاريع الخير مستمرة في دولة الخير، وبلادنا تدعم ملايين البشر وتُمكّنهم».

وأضاف سموه: «مكافحة العمى هي مكافحة للظلام، ومكافحة للإعاقة وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة.. مستمرون في إطلاق هذه المشاريع الإنسانية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا بحمد الله ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشروعاً إنسانياً جديداً للقضاء على مرض (العمى النهري) يستهدف سبعة ملايين مستفيد على مدى الثلاثة أعوام القادمة وتُنفّذه نور دبي».

وأضاف سموه: «تمكين البشر عبر مكافحة الظلام الذي يعيشون فيه، من أنبل المهام الإنسانية، وكل عين نُعيد لها النور هي عين جديدة ترى جمال هذا العالم، وهي أمل جديد وحياة جديدة».

حضر إطلاق المبادرة، أيضاً، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضر أيضاً وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي، والمدير العام لهيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف.

وستتولى مؤسسة «نور دبي» تنفيذ المشروع، من خلال الإشراف على التوزيع الجماعي للأدوية على الشريحة المستهدفة بالوقاية والعلاج، وتنفيذ المسوحات والتقييمات المجتمعية لمراقبة أي بوادر تدل على وجود المرض، لتحديد آليات التعامل الفعالة لمواجهته، إضافة إلى قيامها بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية.

تحديات

ويُعدّ داء «العمى النهري» مرضاً يصيب العين والجلد، وتنجم أعراضه عن الديدان الخيطية المجهرية التي تنتقل في جميع أنحاء جسم الإنسان في النسيج تحت الجلدي، وتسبب استجابات التهابية شديدة عند موتها، وقد تظهر على المصابين بالعدوى أعراض مثل الحكة الشديدة وتغيرات جلدية أخرى، وتظهر لدى بعضهم الآخر آفات في العين، يمكن أن تسبب ضعف البصر والعمى الدائم.

وتحتفل دول العالم، في 30 يناير كل عام، باليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، بهدف تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية، وإشراك المؤسسات الحكومية وعامة الناس في الجهود الملحة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة التي تُصيب واحداً من كل خمسة أشخاص في العالم. وجاء اعتماد اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة بفضل جهود الإمارات الدبلوماسية الرائدة مع شركائها، وتم الإعلان عن هذا اليوم في منتدى «بلوغ الميل الأخير» عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.

وحدّدت خريطة طريق منظمة الصحة العالمية - بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2021-2030 - داء «العمى النهري» على أنه واحد من الأمراض التي تستهدف التخلص منها.

الرعاية الصحية

وأُطلقت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من 20 عاماً.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تُنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسة هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت، منذ إطلاقها في عام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما أسهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة.

ويحتل محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض حيزاً رئيساً من نطاق عمل مؤسسة المبادرات، حيث تعمل المؤسسة ضمن هذا المحور على التصدي لأبرز المشكلات الصحية الأساسية، والعمل على مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، وتوفير الرعاية الصحية الملحة، خصوصاً في قطاع الأمومة والطفولة.

وتسعى مؤسسة المبادرات، من خلال هذا المحور، إلى رفع المعاناة عن الناس في المناطق الأقل حظاً، من خلال توفير الخدمات الطبية الأساسية والرعاية الصحية الوقائية، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتطوير برامج علاجية وحملات وقائية وتوعوية، وتطوير آليات متابعة صحية دائمة، ودعم وتمويل برامج الأبحاث والدراسات والمنح الطبية، إلى جانب تأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار الجهود والقدرات كافة لتوفير بيئات صحية تُسهم في القضاء على الأمراض الأكثر شيوعاً، واحتواء الأمراض الخطرة، وتطويق الأوبئة بسرعة وكفاءة، لضمان الحفاظ على الثروة البشرية للمجتمعات.

وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري، بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات، وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كل المجالات التنموية، كي يُسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.

كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.

مكافحة العمى

وأُطلقت مؤسسة «نور دبي» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تحت محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، في عام 2008 ضمن رؤية تتمثّل في إيجاد عالم خالٍ من مسببات العمى، وتُنفّذ المؤسسة مبادرات علاجية ووقائية لمكافحة العمى والإعاقة البصرية داخل الإمارات وحول العالم، حيث تركز على المناطق النائية التي تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية الخاصة بالرعاية الصحية، وتوفر المؤسسة عيادات متنقلة للعلاج، كما تُدير برامج للتوعية والطب الوقائي وبرامج لتأهيل الكوادر الطبية.

ونجحت «نور دبي»، منذ إطلاقها وحتى نهاية عام 2024، في تحسين حياة أكثر من 33 مليون مستفيد، عبر برامجها الصحية الرائدة التي تستهدف مكافحة الإعاقات البصرية وتعزيز الوقاية منها، وتركز المؤسسة على وضع برامج واستراتيجيات لصحة العين تدعم بناء القدرات، وتُمكّن المجتمعات من السيطرة على المرض، ما يُنتج أثراً إيجابياً على التنمية الاقتصادية في الدول التي تم فيها العلاج.

وتُولي مؤسسة «نور دبي» اهتماماً كبيراً بعلاج الأمراض المدارية المهملة، بما فيها العمى النهري والرمد، كما تركز على برامج تتعلق بدمج رعاية البصر في الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، مثل إدخال الفحوص الدورية في الصحة المدرسية.

• «المبادرة» تُنفّذها «نور دبي» بدعم من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

• 35.4 مليون مستفيد غير مباشر من «المبادرة» على مدى 3 أعوام.

• 13.8 مليار درهم خصصتها «مبادرات محمد بن راشد العالمية» للمساعدات الإنسانية منذ إطلاقها، ما أسهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة.

محمد بن راشد:

• مكافحة العمى هي مكافحة للظلام وللإعاقة، وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة.

• كل عين نُعيد لها النور هي عين جديدة ترى جمال هذا العالم، وهي أمل جديد وحياة جديدة.