الدفاعات الجوية تتعامل مع 551 صاروخاً باليستياً و29 «جوالاً» و2265 طائرة مسيّرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، أمس، مع طائرتين مسيّرتين قادمتين من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2265 طائرة مسيّـرة.

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، والفلسطينية والهندية والمصرية.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية، والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية، والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية، والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية، والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية، والغانية والإندونيسية والسويدية والتونسية والمغربية والروسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدّراتها الوطنية.