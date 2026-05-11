السعودية والبحرين تُدينان الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، مجدّدة وقوف المملكة مع كل الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان لها: «المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة».

وأدانت مملكة البحرين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إطلاق طائرتين مسيّرتين، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ولإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، مجدّدة الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يحفظ أمن دول المنطقة واستقرارها، ويُسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية، وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.