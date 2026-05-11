تمرين طوارئ لتعزيز جاهزية استمرارية خدمات الكهرباء في الفجيرة

نفّذ فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الفجيرة تمريناً محلياً متخصصاً في قطاع الكهرباء والماء، وذلك من خلال «الاتحاد للكهرباء والماء»، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.

وجاء تنفيذ هذا التمرين بالتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بقطاع الطاقة وإدارة الطوارئ والأزمات، مستهدفاً اختبار كفاءة الخطط التشغيلية، واستمرارية تزويد الكهرباء والماء خلال الحالات الطارئة، بما يضمن الحد من تأثير الانقطاعات المحتملة، والمحافظة على استقرار الخدمات الحيوية.

ويهدف التمرين كذلك إلى رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المشاركة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة المخاطر، وتفعيل خطط استمرارية الأعمال، إلى جانب التعامل مع سيناريوهات افتراضية تُحاكي تحديات واقعية قد تواجه قطاع الكهرباء والماء.

ويندرج هذا العمل ضمن خطة التمارين السنوية للفريق المحلي، الهادفة إلى تطوير منظومة الجاهزية والاستجابة، وتعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، على نحو يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق الاستدامة، وضمان أمن واستمرارية الخدمات.