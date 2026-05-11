كاميرات ذكية لضبط مخالفات «عدم إفساح الطريق» في أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها زودت مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بكاميرات ذكية، في إطار جهودها لتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز كفاءة الوصول إلى مواقع الحوادث.

ونبهت إلى أن عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ مخالفة مرورية جسيمة، ترصدها الكاميرات المثبتة على مركبات الطوارئ، وتترتب عليها غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، وتسجيل ست نقاط مرورية، مؤكدة إمكانية إفساح الطريق دون قطع الإشارة الضوئية بالكامل في حال كانت حمراء، بما يحقق الالتزام المروري، ويحفظ سلامة الجميع.

وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص زمن الاستجابة من خلال رصد الكثافات المرورية والتحديات الميدانية، واقتراح مسارات بديلة لمركبات الطوارئ، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات والتعامل معها بكفاءة عالية.

ويرتبط نظام الكاميرات الذكية بأنظمة متقدمة في غرفة العمليات، ما يتيح متابعة المركبات ميدانياً، ودعم اتخاذ القرار السريع، وفتح مسارات عند الحاجة.

وأكدت الهيئة أن الكاميرات الذكية المثبتة على مركبات الطوارئ تعمل على رصد وتوثيق التجاوزات التي تعيق حركتها، وذكرت أن المبادرة تأتي ضمن حملة «لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل.