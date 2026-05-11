«شرطة الفجيرة» تطلق أول مصنع ذكي للوحات المركبات

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج لوحات المركبات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح المصنع إصدار اللوحات الجديدة خلال أقل من ثلاث دقائق، عبر أكشاك ذاتية الخدمة تعمل على مدار الساعة، في خطوة تستهدف تسريع الخدمات المرورية.

ويسمح تشغيل المشروع الذي بدأ في محطة «بترول الإمارات»، بالقرب من مول الفجيرة، بإنجاز إصدار اللوحات إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة التقليدية، ما يسهل الإجراءات على أصحاب المركبات، ويقلل وقت إنجاز المعاملات المرورية.

ويعتمد النظام الجديد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية التعرّف إلى ملامح الوجه، والطباعة الآلية عالية السرعة، لتبسيط إجراءات تسجيل المركبات وإصدار اللوحات المرورية.

ويبدأ المتعامل بتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة الفجيرة، ثم يحصل على رمز إلكتروني سريع الاستجابة، يستخدمه لاحقاً في الكشك الذكي لاستكمال عملية التحقق من الهوية عبر تقنية التعرّف إلى الوجه، واختيار مواصفات اللوحة المطلوبة، قبل استلامها.

ويقدم المصنع خيارات متعددة للوحات المركبات، تشمل اللوحات الصغيرة والطويلة، إلى جانب التصاميم المعتمدة في الإمارة باللونين الأحمر والأسود، ما يمنح المتعامل مرونة أكبر في اختيار الشكل المناسب وفق الفئات المعتمدة للمركبات.

وتم اختيار محطة وقود موقعاً لتقديم الخدمة لإيصال الخدمات الحكومية إلى المتعامل في المواقع التي يرتادها يومياً، بدلاً من إلزامه بالتوجه إلى مراكز الخدمة التقليدية.