"طرق دبي" تفتتح محطة حافلات مول الإمارات الذكية

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات محطة حافلات مول الإمارات الذكية، أول محطة ذكية للحافلات في دبي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة النقل الجماعي عبر خدمات رقمية تفاعلية واستباقية متاحة على مدار الساعة، بما يعزز كفاءة التنقل وجودة خدمة المتعاملين.

وتخدم المحطة 11 خطاً للحافلات، وترتبط مباشرة بمحطة مترو مول الإمارات، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، ويسهم في تسهيل تنقل السكان والزوار بين عدد من المناطق السكنية والتجارية والسياحية في الإمارة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أن افتتاح أول محطة ذكية للحافلات يشكّل خطوة متقدمة ضمن إستراتيجية الهيئة الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وجاذبة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمات تنقّل متطورة وآمنة وسلسة، تعتمد على الابتكار والتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة.

وقال الطاير: نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على الارتقاء بخدمة المتعاملين عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الراحة والكفاءة للمستخدمين، ويعزز جاذبية منظومة النقل الجماعي، مشيراً إلى أن اعتماد النموذج الرقمي المتكامل يُتيح رفع كفاءة التشغيل وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين، إلى جانب تضمين المحطة أنظمة متقدمة لإدارة الحشود ورصد المخالفات باستخدام كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز مستويات السلامة والانسيابية في الاستخدام.

وتبلغ مساحة المحطة الذكية نحو 147 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 متعاملاً داخل المحطة، إضافة إلى استراحة مخصصة للسائقين، بما يوفر بيئة تشغيلية متكاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المستخدمين.

وتضم المحطة شاشة رئيسة للمعلومات اللحظية، توفر خرائط مرافق المحطة، وتعرض مواعيد وصول وسائل النقل المختلفة، مع تكامل مباشر مع شبكة مترو دبي ومركبات الأجرة، إلى جانب شاشة كشك ذكي تقدم خدمات رقمية للمتعاملين، تشمل مساعداً افتراضياً لتخطيط الرحلات، وخدمات المفقودات، وإمكانية التواصل المباشر مع مركز الاتصال.

وزُوّدت المحطة بشاشة متخصصة لعرض مواعيد وصول الحافلات بشكل آني، وإظهار نسبة إشغال الحافلات القادمة، بما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات تنقل أكثر كفاءة، إضافة إلى أجهزة حديثة لشراء التذاكر وشحنها رقمياً، وجهاز بيع ذكي للمشروبات.

وفي جانب السلامة وإدارة العمليات، زُوّدت المحطة بكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الحشود ورصد المخالفات، إلى جانب ألواح شمسية لتوليد الطاقة، وحساسات ذكية لمراقبة جودة الهواء، دعماً لمعايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الموارد.

وتخدم محطة حافلات مول الإمارات الذكية 11 خطاً، منها 6 خطوط لتغذية مترو دبي، وثلاثة خطوط داخلية، وخطان موسميان، وتربط مناطق عدة من بينها البرشاء، وأم سقيم، والصفوح، والمنارة، والقوز، والغبيبة، والروضة "ذا جرين"، وقرية جميرا الدائرية، والمرابع العربية، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للاستوديوهات، إلى جانب وجهات سياحية مثل حديقة الزهور "ميراكل جاردن" والقرية العالمية.