محمد بن راشد: كل عين نعيد لها النور هي أمل جديد

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "أطلقنا بحمدالله ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مشروعاً إنسانياً جديداً للقضاء على مرض "العمى النهري" يستهدف 7 ملايين مستفيد على مدى 3 أعوام القادمة وتنفذه نور دبي.. تمكين البشر عبر مكافحة الظلام الذي يعيشون فيه من أنبل المهام الإنسانية.. وكل عين نعيد لها النور.. هي عين جديدة ترى جمال هذا العالم، وهي أمل جديد، وحياة جديدة.