شرطة دبي تنظم دورات تدريبية لنزلاء المؤسسات العقابية

نظمت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مجموعة من الدورات التدريبية للنزلاء والنزيلات، ضمن خطة البرامج السنوية للربع الثاني من العام الجاري. وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، العميد صلاح بوعصيبة، إن المؤسسات العقابية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء، مشيراً إلى تنفيذ حزمة من البرامج بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية في مختلف المجالات.

وأوضح أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من أربعة أقسام، هي قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية، وقسم التدريب المهني.

وقال إن قسم البرامج التعليمية يشرف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم في جميع المراحل، ومساعدة النزلاء في مواصلة مشوارهم التعليمي، وتوفير المكان المناسب للدراسة في جميع المراحل والتخصصات، وتوفير الكتب والقرطاسية للطلبة المُلتحقين في الدراسة، ومحو الأمية العلمية والإلكترونية لدى النزلاء، وتطوير مهارات وهوايات النزلاء والعمل على استغلال قضاء فترة العقوبة، بما ينفع النزلاء ويُسلحهم بسلاح المعرفة والعلم. وتنصبّ مهامّ قسم البرامج الدينية في نشر الوعي الديني والتثقيف بمتطلبات العقيدة الإسلامية، عن طريق المحاضرات والندوات والدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم. ويهتم قسم البرامج الرياضية بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية للنزلاء، وتنظيم المسابقات الترفيهية في شتى المواضيع والمناسبات. أما قسم التدريب المهني فيتولى تنظيم الدورات المهنية والحرفية المُختلفة، وتوفير مهارات جديدة لإعادة تأهيلهم مهنياً وحِرَفياً وتوفير مهن جديدة لهم، والمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة لهم وفق متطلبات سوق العمل، إضافة إلى مساعدة النزلاء في ملء الفراغ لديهم، واكتساب مهارات مهنية وحرفية جديدة ومفيدة، وتأهيلهم من الناحية المهنية والحرفية، وتشجيعهم على القيام بالأعمال الخاصة بهم بعد الإفراج عنهم.