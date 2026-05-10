حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة حاضر جمعة المهيري

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له حاضر جمعة عبيد بن عامر المهيري.

وقد أعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.