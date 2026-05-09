طقس الإمارات غداً.. صحو مع رياح نشطة والحرارة تصل إلى 40 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، يوم غد الأحد، صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، وتكون شمالية غربية - جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم في الساعة.

ويكون الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 21:33 والمد الثاني 05:55 والجزر الأول عند الساعة 13:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:29.

فيما يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:35 والمد الثاني 04:13 والجزر الأول عند الساعة 09:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 27 75 25

دبي 38 27 80 25

الشارقة 38 26 80 25

عجمان 36 27 80 25

أم القيوين 37 25 80 20

رأس الخيمة 39 24 70 20

الفجيرة 40 32 80 20

العـين 39 27 80 15

ليوا 40 25 70 15

الرويس 36 27 70 20

السلع 40 25 65 15

دلـمـا 36 27 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 35 27 85 45

أبو موسى 35 27 85 45