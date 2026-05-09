رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم - خلال اتصال هاتفي - مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادية والتنموية وسبل تعزيزه بما يدعم أولويات التنمية والمصالح المشتركة وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الإماراتية - التركية والبناء على ما تحقق في مساراتها من تطور خاصة شراكاتهما التنموية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.