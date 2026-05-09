سورية تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وما أسفر عنها من إصابات بين المدنيين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) وقوف سورية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لما تتخذه من إجراءات حماية لأمنها واستقرارها وسيادتها.