إدانات خليجية وعربية شديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه أية اعتداءات إيرانية آثمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة، والتزاماً بالمواثيق والعهود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على الدول الأعضاء كافة.

وشددت على تضامن مملكة البحرين مع الإمارات ومساندتها الكاملة لجهودها المشروعة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت الدولة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً مرفوضاً يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على الإمارات باستخدام صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامن دولة قطر الكامل مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وعبرت عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

وأدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات وخرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وتصعيداً مرفوضاً يقوض المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها الإجراءات والتدابير كافة التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تضامن الأردن المطلق مع الدولة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.