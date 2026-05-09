الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الإمارات وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.