البحرين تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مما أدى إلى وقوع إصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم إيران باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه أية اعتداءات إيرانية آثمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة، والتزاماً بالمواثيق والعهود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على كافة الدول الأعضاء.

وشددت على تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها الكاملة لجهودها المشروعة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.