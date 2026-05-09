محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة حاضر جمعة المهيري

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له حاضر جمعة عبيد بن عامر المهيري.

وقد أعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.