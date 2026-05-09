عمران شرف يلتقي رئيس أرمينيا

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، رئيس جمهورية أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان، خلال زيارة عمل إلى أرمينيا، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.

ونقل عمران شرف تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للرئيس الأرميني، وتمنياتهم لجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية أرمينيا عمران شرف تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء. وبحث عمران شرف مع الرئيس الأرميني سبل تنمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وبشكل خاص في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدين أهمية مواصلة تطويرها وتعزيزها.

وفي هذا الإطار، أكّد خاتشاتوريان حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات ودفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب رئيس أرمينيا عن أمله بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

حضر اللقاء سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا، الدكتورة نريمان الملا.