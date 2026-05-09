شرطة دبي تتعامل مع 294.1 ألف مكالمة وبريد إلكتروني ومحادثة فورية خلال 3 أشهر

تمكن مركز الاتصال (901) في شرطة دبي، المُخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير، من التعامل مع 294 ألفاً و134 مكالمة هاتفية، وبريد إلكتروني، ومحادثة فورية أجراها الموظفون المُختصون مع المتعاملين عبر تطبيقات الدردشة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح مدير مركز إسعاد المتعاملين في شرطة دبي عبدالله إبراهيم، أن مركز الاتصال (901)، استقبل في الربع الأول من العام الجاري 194 ألفاً و510 مكالمات هاتفية من المتعاملين على مستوى إمارة دبي، وتعامل مع 48 ألفاً و390 رسالة عبر البريد الإلكتروني، وأجرى و6237 محادثة فورية مع متعاملين عبر تطبيقات الدردشة.

وبيّن أن مركز الاتصال (901) يعمل على تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً» عبر الاستجابة السريعة للمكالمات، وتطبيق التقنيات الحديثة في الإجابة عن استفسارات المتعاملين بمختلف اللغات.

وأشار إلى أن مركز الاتصال يتضمن ثلاثة أنظمة رئيسة مُخصصة للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والتطبيقات الذكية وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين، مبيناً أن «النظام الأول» يضم موظفين مُتخصصين في التعامل والرد على «المكالمات الهاتفية والاستفسارات»، وتتمثل مهمتهم في الرد على الشكاوى والاقتراحات والطلبات.

وأضاف أن «النظام الثاني» يضم موظفين يتعاملون مع المكالمات الهاتفية الخاصة بالمعاملات فقط، ومهمتهم استقبال المعاملات من الجمهور عبر القنوات الذكية لشرطة دبي المُختلفة والرد عليها في وقت قياسي، بينما «النظام الثالث» مُخصص للموظفين الذين يتمتعون بالمهارات الكتابية، وتتمثل مهمتهم في الرد على طلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الدردشة إلى جانب التعامل والرد على الخدمات المُقدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، وتطبيق عين الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن جريمة، وغيرها من الخدمات الذكية.

وأشاد مدير مركز إسعاد المتعاملين بجهود الكوادر التي تعمل في مركز الاتصال للرد على مكالمات والاستفسارات على مدار الساعة بخبرة وكفاءة عالية، مُحققين توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع وسرعة الاستجابة في الرد على المتعاملين.

الجدير ذكره أن مركز الاتصال 901 يقدم لأفراد الجمهور العديد من الخدمات، منها الخدمات الجنائية، والخدمات المرورية، وخدمات إصدار الشهادات، إلى جانب الخدمات المجتمعية.

عبدالله إبراهيم:

• هدفنا إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً» عبر الاستجابة السريعة.