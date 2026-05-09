حظر سير «الديلفري» على الطرق السريعة في أبوظبي اعتباراً من 15 مايو

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن حظر سير دراجات توصيل الطلبات على بعض الطرق الرئيسة في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 15 مايو الجاري.

وذكر المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المركز لتعزيز السلامة المرورية وحماية سائقي الدراجات ومستخدمي الطريق.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن قرار الحظر يشمل الطرق التي تبلغ السرعة المسموح بها 120 كيلومتراً في الساعة فأكثر، إضافة إلى شارع الشيخ زايد، في المنطقة الممتدة من جسر الشيخ زايد وصولاً إلى نفق الشيخ زايد.