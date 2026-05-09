السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والاقتصادية في الإمارات

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني -عبر صواريخ وطائرات مسيرة- لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) وقوف المملكة إلى جانب الإمارات، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.