حمدان بن محمد: أبناء وبنات الإمارات شركاء فاعلون في حماية المستقبل الرقمي للمجتمعات

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، التهنئة إلى الدكتورة بشرى البلوشي، لاختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سموه في «تدوينة» على منصة «إكس» نشرها أمس، أن أبناء وبنات الإمارات شركاء فاعلون في حماية المستقبل الرقمي للمجتمعات.

وقال سموه: «نبارك لابنة الإمارات الدكتورة بشرى البلوشي اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة (المخاطر الرقمية الحرجة)، الهادفة إلى حماية المجتمعات حول العالم رقمياً والحفاظ على الأنظمة الحيوية العابرة للحدود».

وأضاف سموه: «يؤكد هذا الاختيار أن أبناء وبنات الإمارات شركاء فاعلون في حماية المستقبل الرقمي للمجتمعات، وبما يدعم المساعي المشتركة لتحقيق الأمان والاستقرار دولياً».