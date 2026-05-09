ريم الهاشمي تترأس اجتماعاً ثلاثياً إماراتياً - فرنسياً - هندياً في أبوظبي

ترأست وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، اجتماعاً ثلاثياً إماراتياً - فرنسياً - هندياً، عقد في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، بمشاركة الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، مارتن برينز، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فيكرام ميسري.

وناقش الاجتماع أهمية وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي، وتحديد أبرز القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية للدول الثلاث، بما يسهم في تعزيز التنسيق ودفع التعاون نحو مجالات أكثر استدامة وتأثيراً، كما تم استعراض خطة للمشاريع المستقبلية ضمن إطار التعاون الثلاثي، حيث رحب الجانبان الفرنسي والهندي بالخطة التي تضمنت عدداً من القطاعات الواعدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النووية، واستكشاف المحيطات، وأشباه الموصلات، إلى جانب مجالات استراتيجية أخرى.

وأكدت الهاشمي أن الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية واستراتيجية مع كل من جمهورية فرنسا وجمهورية الهند، مشيرةً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية القائمة، وتوسيع التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث وشعوبها.