«الورقاء 4» تتوشح بالأعلام في «فخورين بالإمارات»

نظمت مجموعة من سيدات منطقة الورقاء بدبي، مساء أول من أمس، مسيرة «فخورين بالإمارات»، في منطقة الورقاء 4 بدبي، تماشياً مع حملة «فخورين بالإمارات»، التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتأتي المسيرة ضمن سلسلة مسيرات وطنية انطلقت بدعوات من مواطنين من منطقة المزهر 3 وأحدثت صدى شعبياً واسعاً، قبل أن تمتد إلى بقية فرجان إمارة دبي.

ويشارك في المسيرة أهالي الفريج وشخصيات مجتمعية وعدد من المؤسسات والجهات المختلفة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والتواصل بين أهالي الفريج، انسجاماً مع توجهات الدولة في «عام الأسرة».

وأُقيمت الفعالية داخل الفريج بهدف إحياء روح الفريج الإماراتي الأصيل، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الجيران والأسر، في أجواء عكست قيم المحبة والانتماء والتعايش التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

وانطلقت المسيرة في تمام الخامسة والنصف مساءً، قبيل أذان المغرب، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وأهالي المنطقة والأسر والأطفال، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات المجتمعية والإعلامية والفرق التطوعية الداعمة للمبادرات الوطنية وصناع المحتوى.

وشهدت الفعالية مشاركة كل من القيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومفوضية كشافة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إضافة إلى فريق غياث التطوعي وعدد من الشركاء والمتطوعين، بما يعكس روح التعاون المجتمعي والعمل الوطني المشترك.

كما قدّم الإعلامي محمد إبراهيم البلوشي بالتعاون مع الإعلامي عبدالله إسماعيل فقرات الفعالية والكلمات التشجيعية للجمهور، وسط تفاعل واستحسان كبير من الحضور، خصوصاً مع مشاركة الفرقة الشعبية، والأبناء، في أداء الرزفة الإماراتية، ومبادرة رائد أعمال إماراتي لتوفير 1000 وجبة تقليدية للمشاركين.

وتضمّنت الفعالية مسيرة راجلة رُفعت خلالها أعلام دولة الإمارات، تقدّمتها الخيالة والدراجات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بمرافقة معزوفات الفرقة الموسيقية للشرطة، وفرقة عبدالله بوطبيلة الشعبية، ومشاركة فريق الدراجات النارية GHOST RIDERS، كما تواصلت الأجواء الوطنية عبر مسيرة للمركبات المزينة بالأعلام الوطنية.

وقالت اليازية أحمد، وحمدة إبراهيم، من سيدات فريج الورقاء، إن أهالي الفريج نظموا المبادرة تعبيراً عن الفخر بالوطن ورداً لجميله، كما جاءت رغبةً منهم في التعبير عن مشاعر الفرحة بإنجاز الوطن والانتماء إليه، لاسيما بعد الظروف الاستثنائية الأخيرة المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وأعربت عضو فريق غياث التطوعي في «جمارك دبي»، فاطمة البنا، عن «فرحة لا توصف» بمشاركتها في الحدث. فيما اعتبر ضابط تفتيش أول في جمارك دبي بميناء جبل علي، محمد الخاجة، أن تجمُّع الأهالي يعكس حب الوطن والقيادة.

وثمَّن الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، الدكتور خليل رحمة علي، المبادرة التي جمعت المواطنين والمقيمين على حب دولة الإمارات. وأكد حرص مفوضية كشافة دبي على المشاركة المجتمعية بما ينسجم مع دورها في خدمة المجتمع.

وأضاف أن «مبادرات الفرجان» تعزز روح الأخوة والتماسك والمحبة بين الأهالي، وتُجسد وحدة أبناء الفريج في «لحمة وطنية»، حيث أسهمت في تعزيز التعارف بين الجيران وأبنائهم.

وقال كابتن فريق «Ghost Rider»، حسن الزرعوني، إن الحدث يمثل مهرجاناً وطنياً وفرحة كبيرة للكبار والصغار، موضحاً أن الفريق شارك بـ16 دراجة ضمن المشهد الوطني المميز للمسيرة.

وشارك رائد الأعمال إبراهيم المنصوري بنحو 1000 وجبة إماراتية تقليدية، تشمل الهريس والعصيد والخبيص والساقو.

من جانبها، قالت منى البلوشي، إن مشاركتها مع أبنائها الخمسة تمثل وقتاً لا يقدر بثمن، لاسيما مع وجود «أصغر مشاركة» في المسيرة، ابنتها حصة البالغة سبعة أشهر.

وأعربت الوالدة عائشة عيسى إسماعيل، عن سعادتها الغامرة برؤية جاراتها وأحبائها مجتمعين على حب الوطن والولاء للقادة.

وقالت الطفلتان، مريم وفاطمة طارق: إن المبادرة تعكس ثقافة «الفريج الواحد» من خلال مشاركة سكان الفريج في مكان واحد. أما الطفلة موزة أحمد فكان أكثر ما لفت انتباهها حب الناس للإمارات.