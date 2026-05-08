قطر تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وتعدّها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.