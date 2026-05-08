محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة حاضر جمعه المهيري

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له حاضر جمعه عبيد بن عامر المهيري.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.