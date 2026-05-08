مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وتجدد تضامنها الكامل معها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخًا لسيادة الإمارات، وخرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه تهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وتصعيداً مرفوضاً يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.