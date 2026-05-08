الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل معها

أدانت دولة الكويت واستنكرت بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات الآثمة يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن كونه تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية تضامن دولة الكويت الكامل مع الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، ومعربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.