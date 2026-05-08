منصور بن زايد يصل إلى تركيا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى

وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، إلى الجمهورية التركية في زيارة عمل.

يرافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين.