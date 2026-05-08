الصحف المصرية تحتفي بزيارة السيسي والعلاقات مع الإمارات: ما يمس الإمارات يمس مصر.. وزايد في القلب

حظيت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام واسع في الصحف ووسائل الإعلام المصرية، التي أكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، مشددة على أن «ما يمس الإمارات.. يمس مصر»، في تعبير يعكس متانة الروابط بين البلدين الشقيقين.

وأبرزت التغطيات الإعلامية إشادة مصر بالدور الذي لعبه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم مصر على مختلف المستويات، مؤكدة أن اسم «زايد» لا يزال حاضرًا في وجدان المصريين، باعتباره رمزًا للعطاء والمواقف العربية الأصيلة.

وتطرقت الصحف المصرية على غرار صحيفة "المصري اليوم" واليوم السابع و"الأهرام" للقاء الذي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث بحثا، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه، خصوصاً في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.