حمدان بن محمد يهنئ بشرى البلوشي بتمثيل الشرق الأوسط في مبادرة «المخاطر الرقمية الحرجة»

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدكتورة الإماراتية بشرى البلوشي على إثر اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة "المخاطر الرقمية الحرجة".

‏وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لابنة الإمارات الدكتورة بشرى البلوشي اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة "المخاطر الرقمية الحرجة"، الهادفة إلى حماية المجتمعات حول العالم رقمياً والحفاظ على الأنظمة الحيوية العابرة للحدود..".

وتابع سموه قائلا: "يؤكد هذا الاختيار أن أبناء وبنات الإمارات شركاء فاعلون في حماية المستقبل الرقمي للمجتمعات، وبما يدعم المساعي المشتركة لتحقيق الأمان والاستقرار دولياً".