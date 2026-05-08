رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، الذي قام بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وبحث سموه والرئيس المصري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه، خصوصاً في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والوفد المرافق للرئيس المصري، الذي يضم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، وعدداً من المسؤولين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي قد قاما بزيارة تفقّدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية، والاستعداد لمختلف التحديات.

ورافق سموه والرئيس المصري، خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

