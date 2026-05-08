محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. لقاء العضيدين في «اصنع في الإمارات 2026»

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء زيارتهما منصة «اصنع في الإمارات 2026» الذي اختُتمت فعالياته، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «زرت منصة (اصنع في الإمارات 2026) التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة، وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية، والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية».

وأضاف سموه: «وأيضاً سعدتُ بشوفة بوراشد عضيدي وتاج راسي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «أثناء زيارتي لمعرض (اصنع في الإمارات).. التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات.. واستمعتُ لشباب الإمارات.. وشاهدتُ آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات.. ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات.. فخورين بالإمارات».

