رأس الخيمة تسجل انخفاضاً في وفيات الطرق وحوادث الدهس

كشفت شرطة رأس الخيمة عن انخفاض معدل الوفيات المرورية على الطرق بنسبة 12.6%، وانخفاض مؤشر حوادث الدهس بنسبة 4.1%، إلى جانب انخفاض مؤشر الحوادث البليغة بنسبة 2.5%، وفقاً للإحصائية المرورية للعام الماضي.

جاء ذلك مع انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026 تحت شعار «أعبر بأمان»، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من مايو العام الجاري.

وشهد حفل الافتتاح نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، إلى جانب المديرين العامين ونوابهم، وجمع من ضباط المرور والدوريات وضباط الشرطة، والشركاء والمتعاونين من الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع، وذلك في منار مول.

وافتتح العميد جمال الطير حفل أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026، بتدشين حملة مرورية أطلقتها شرطة رأس الخيمة بعنوان «أعبر بأمان»، مناشداً بأهمية المرور الآمن، وداعياً أفراد الجمهور إلى الالتزام بقواعد العبور الآمن، واستخدام المعابر المخصصة للمشاة، والانتباه الكامل أثناء عبور الطرق، والتأكد من خلو الطريق قبل العبور، لاسيما عند الاقتراب من التقاطعات ومعابر المشاة، مؤكداً أن سلامة المشاة مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع.

من جانبه، قال مدير عام العمليات المركزية، العميد أحمد سعيد المنصوري، إن الإدارة العامة للعمليات المركزية، مستمرة في جهودها المتكاملة لتعزيز سلامة المشاة في مختلف طرق الإمارة، ضمن منظومة مرورية متقدمة جعلت الإمارة من بين المدن الأكثر أماناً عالمياً.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة دشّنت غرفة تحكم وسيطرة بمعايير عالمية، متصلة مباشرة بالدوريات المرورية عبر أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب إطلاق غرفة العمليات المتحركة لإدارة أزمات الطرق والمرور بدقة واحترافية عالية.