الرئيس المصري: ما يمس الإمارات يمس مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الثنائي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وشدد السيسي خلال اللقاء على أن "ما يمس الإمارات يمس مصر"، وفق بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمناً العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.