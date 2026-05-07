«باركن» تجرّب تقنيات ذكية لرصد مخالفات المواقف في دبي وتقليص دور التفتيش الميداني

كشفت شركة «باركن» عن بدء تجربة نظام رقابة ذكي جديد يعتمد على كاميرات مثبتة على أسقف مركبات الرقابة الذكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة رصد مخالفات المواقف في المناطق الأكثر ازدحاماً بإمارة دبي، وتقليل الحاجة إلى الرقابة الميدانية سيراً على الأقدام.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد بدأ تطبيقه مبدئياً خلال فبراير الماضي على مركبة رقابة واحدة، ضمن توجهها لتطوير حلول تقنية أكثر مرونة وفاعلية في إدارة عمليات التفتيش والرقابة الذكية على المواقف.

وأكدت الشركة في تقرير النتائج التشغيلية والمالية التي أعلنت عنه أمس الأربعاء، أن التقنية الجديدة من المتوقع أن تكون أكثر فاعلية خلال أشهر الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي ورفع سرعة الاستجابة والرقابة في مختلف مناطق الإمارة.

ويتميز النظام بكاميرات متطورة قادرة على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة أثناء حركة المركبة، ما يتيح تغطية أوسع للمناطق الحيوية والمزدحمة، ويخفف من الحاجة إلى النزول المتكرر للمفتشين خلال الجولات الميدانية.

وأشارت إلى أن فرق الرقابة الميدانية قامت بمسح 10.2 ملايين لوحة مركبة، خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 115% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (4.7 ملايين لوحة)، كما نفذ أسطول مركبات التفتيش الذكية مسحاً لـ 20.6 مليون لوحة مركبة، بزيادة 64% مقارنة بالربع الأول 2025 (12.5 مليون لوحة).

ولفتت إلى ارتفاع إجمالي عدد المخالفات الصادرة عن «باركن» بنسبة 33% على أساس سنوي، ليصل إلى 754 ألف مخالفة في الربع الأول 2026، مقارنة بـ 569 ألف مخالفة في الفترة نفسها من عام 2025، فيما شكلت مخالفات مواقف المركبات العامة 75% من إجمالي المخالفات في الربع الأول 2026 (562 ألف مخالفة)، مقابل 477 ألف مخالفة في الفترة نفسها من عام 2025.