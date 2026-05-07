وزارة الدفاع تؤهل منتسبيها بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجاهزية وكفاءة العمليات

أعلنت وزارة الدفاع عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة يستهدف منتسبي القوات المسلحة، ويُنفّذ تحت إشراف مكتب مساعد وزير الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بالقدرات التقنية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" إن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة المتواصل لتأهيل وتنمية كفاءات بشرية وطنية عالية التأهيل وقادرة على استيعاب وتوظيف أحدث التقنيات الدفاعية المتقدمة المرتبطة بمنظومات وقدرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبما يعزز الجاهزية الرقمية ويرتقي بكفاءة الأداء العملياتي.

وأشارت إلى أن البرنامج يُعد جزءاً من توجه وطني أوسع للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمكين الكفاءات الوطنية من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة المثلى من البيانات وتحليلها ضمن بيئة عمل محفّزة على الابتكار والتطوير المستدام.

في سياق متصل قالت وزارة الدفاع عبر حسابها على منصة "إكس" أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا، تستعد لإطلاق حزمة متكاملة من مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف مكتب مساعد وزير الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع نخبة من الشركاء الإستراتيجيين.

وذكرت أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز تبنّي التقنيات الرقمية المتقدمة ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو حكومة رقمية أكثر جاهزية وفاعلية، وبما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي 2031.

وتركّز الحزمة على توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التخطيط وتحليل البيانات، وتطوير أنظمة متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية. كما تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات الأمنية والتكنولوجية محلياً ودولياً، بما يضمن مستويات أعلى من الجاهزية والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية و دمج منظومات الذكاء الاصطناعي و استقلالها في دعم المنظومة الدفاعية وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مبادرات التحول الرقمي في القطاع الدفاعي وبما يعزز مكانة القوات المسلحة ضمن الجهات المتقدمة في تبنّي التقنيات الذكية.