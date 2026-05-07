«أُمَّهَاتُنَا الْغَالِيَاتُ» .. عنوان خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأن خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة ستكون بعنوان «أُمَّهَاتُنَا الْغَالِيَاتُ».

وأكدت الهيئة أن الخطبة ستتناول أهمية الإحسان إلى الأمهات، وبيان عظيم منزلته في الشريعة الإسلامية، باعتباره من أفضل الطاعات وأجلّ القربات، فيما يعد عقوق الوالدين من أكبر الذنوب والسيئات.

وجاء في مقدمة الخطبة: «الحمد لله الذي جعل بر الأمهات من أفضل الطاعات، وعقوقهن من أكبر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبع هديه من بعده».