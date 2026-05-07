محمد بن راشد: رأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أثناء زيارتي لمعرض "اصنع في الإمارات".. التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات.. واستمعت لشباب الإمارات.. وشاهدت آلاف السلع والبضائع من انتاج مصانع الإمارات.. ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات.. فخورين بالإمارات".