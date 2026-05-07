سُموه زار منصة "اصنع في الإمارات 2026"
محمد بن زايد: الإمارات تواصل بناء نموذج صناعي وطني مرن ومستدام
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "زرت منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة".
وتابع سموه قائلا: "تواصل الدولة بناء شراكات إستراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية".
