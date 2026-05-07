2500 زائر لجناح الإمارات بالمعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول

واصل الجناح الوطني لدولة الإمارات جذب الحضور على نحو استثنائي، في ثاني أيام المعرض الدولي للدفاع والطيران SAHA 2026، مسجلاً أكثر من 2500 زائر منذ انطلاقة الفعاليات، حيث تستعرض الشركات الوطنية المنتجات والحلول الدفاعية المبتكرة أمام الأسواق العالمية.

ويُعد الجناح أحد أبرز محطات الحدث الدولي، إذ يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير صناعاتها الدفاعية، وتعزيز حضور ابتكاراتها وتقنياتها الوطنية على الساحة العالمية.

وتأتي مشاركة الجناح الإماراتي بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وبتنظيم من قبل مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، ليشكّل منصة استراتيجية للترويج لقدرات الدولة الدفاعية وتعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والجهات الدولية المعنية بقطاع الدفاع والأمن.

ويضم الجناح نخبة من أبرز الشركات الوطنية، من بينها «إيدج غروب»، الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والحلول الدفاعية، ومجموعة كالدس، الشركة الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وشركة «جينريشن 5» المتخصصة في حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مجموعة «إيه إيه إل» الدولية للطيران، وتعكس هذه الشركات الحضور اللافت لدولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية العالمية.

واستقبل الجناح، في يومه الثاني، عدداً من كبار المسؤولين وقادة القطاع وصناع القرار من مختلف دول العالم، ما عزز من حضوره المتميز ضمن فعاليات المعرض.

وبحضور وفد دولة الإمارات المشارك في المعرض، برئاسة العميد الركن أحمد الزعابي، شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات إقبالاً كبيراً، حيث زاره عدد من كبار المسؤولين والوفود العسكرية الدولية رفيعة المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية وأوزبكستان، وجمهورية تشاد، ونيجيريا.

وعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، بلغ عددها 122 اجتماعاً ولقاءً، بين ممثلي الشركات الإماراتية المشاركة والخبراء ومسؤولي الوفود الدولية المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والطيران، المقام في إسطنبول حتى التاسع من مايو الجاري.