ميسون الشامسي: أطمح إلى الوصول بالمنتج الإماراتي للعالمية

أطلقت المواطنة، ميسون الشامسي، مشروع «روى» لاستخلاص زيت نواة التمر الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، واستخدامه عنصراً فاعلاً في منتجات العناية الشخصية.

وشاركت بمشروعها في «جناح 971.. من المجتمع» في القرية العالمية، التابع لوزارة تمكين المجتمع.

وأكّدت لـ«الإمارات اليوم» أن المشروع الذي يجمع بين الجمال والصحة والاستدامة، وُلِد من فكرة بسيطة تحمل معاني عميقة، تتضمن إحياء قيمة النخلة، وتسليط الضوء على قدرتها على الحضور في مجالات متعددة من حياتنا اليومية، عبر الاستفادة منها في تصنيع منتجات حديثة مرتبطة بالهوية المحلية.

وقالت: «اخترت اسم (روى) لأنه يحمل كل معاني الارتواء والنقاء والتغذية من الداخل، ويعكس ما نقدمه في منتجاتنا من تغذية حقيقية للبشرة والجسم، مستوحاة من خيرات الأرض الإماراتية، خصوصاً النخلة التي ترمز للعطاء».

وأفادت بأن بداية «روى» كانت عبارة عن تجارب شخصية في التركيبات الطبيعية قبل نحو سنتين، وتحوّلت إلى مشروع رسمي منذ بدء تطوير منتجات قائمة على زيت نواة التمر.

وشرحت أن ما يميّز مشروعها هو أنه يُمثّل منصة تربط بين مكوّن فريد، هو نواة التمر المعاد تدويرها، والاستدامة الحقيقية بمنتجات طبيعية خالية من المواد الحافظة، مع تغليف صديق للبيئة بتصميم مستوحى من البيئة الإماراتية، مضيفة أن المنتج النهائي حصل على شهادة المسؤولية الاجتماعية من هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) في أبوظبي العام الماضي.

وذكرت أن خبرتها الأكاديمية والعملية أسهمت في رسم الطريق نحو عالم ريادة الأعمال، حيث حازت بكالوريوس إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في دبي، ولديها خبرة في التسويق.

وأشارت إلى أن عائلتها كانت الداعم الأول لمسيرتها، ثم الجهات الوطنية التي قدمت لها دعماً كبيراً في النطاق المحلي.

وأفادت بأن دولة الإمارات تقدم بيئة استثنائية لروّاد الأعمال، خصوصاً التي تحمل الهوية الوطنية وتطبق مبادئ الاستدامة، وذلك من خلال برامج التمويل، وحاضنات الأعمال، والمبادرات الثقافية والإبداعية، وتسهيل الإجراءات والتشريعات الداعمة للمشروعات التي تحوّل المشروع من فكرة إلى علامة تجارية ذات حضور، لافتة إلى أن الوصول بالمنتج الذي يحمل الهوية الوطنية إلى العالمية هو على رأس خططها المستقبلية.

وأكّدت الشامسي مشاركتها في معارض وبرامج ريادية عدة، من أبرزها جناح دولة الإمارات بمعرض «Vivatech» في باريس، العام الماضي، بدعم من وزارة الاقتصاد والسياحة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

كما شاركت، أخيراً، في مهرجان سكة للفنون والتصميم في دبي، إلى جانب مشاركتها في مهرجان قصر الحصن في أبوظبي في نسخته الأخيرة.

وعرضت منتجات «روى» في معرض «اصنع في الإمارات»، العام الماضي، وشاركت في العام ذاته بمسابقة ضمن برنامج حاضنة الأعمال التابع لجامعة نيويورك أبوظبي في يوم المرأة الإماراتية العام الماضي.

واختير «روى» من ضمن مشروعات صندوق خليفة لعرض منتجاته في أحد المتاجر في ياس مول.

وتأتي مشاركة جناح «971.. من المجتمع» في فعاليات القرية العالمية للمرة الـ17، بأكثر من 1000 مشروع وطني طموح، وبدعم من إدارة القرية.

وأكّدت وزارة تمكين المجتمع لـ«لإمارات اليوم» أن الجناح يستقطب مشاركات متنوعة من مختلف فئات المجتمع، يقدمون منتجات وطنية تنافسية ومبتكرة، تحمل لمسة عصرية تلبي أذواق زوار القرية العالمية، من بينها المنتجات التراثية التي تعكس الهوية والثقافة الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى الأغذية والمشروبات، والعطور والبخور، والملابس والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها من المنتجات المتميّزة الأخرى التي تحمل لمسات إبداعية لافتة.

وأفادت بأن الجناح يفتح أبواباً جديدة للتعاون والنمو، ويربط روّاد الأعمال المشاركين بفرص في أسواق ومعارض مختلفة، وجهات داعمة، وشركاء محتملين، وبذلك يصبح واجهة وطنية تُظهر قصص المشاركين، وتبرز جودة أعمالهم، وتمنحهم ثقة أكبر للاستمرارية والتوسّع.