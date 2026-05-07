«أبوظبي للدفاع المدني» توعّي الأسر بسبل الحماية من الحوادث المنزلية

عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثقافة السلامة المنزلية للأسر، بالتعاون مع «التنمية الأسرية» من خلال زيارة الأسر، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة»، وتأكيداً على أهمية تمكينها بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان بيئة منزلية آمنة ومستقرة، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين جميع أفراد المجتمع.

وتضمنت الزيارات عقد ورش توعوية حول مفاهيم السلامة العامة داخل المنازل، وسبل الوقاية من المخاطر والحوادث المحتملة، كما تناولت الورش أساسيات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريب أفراد الأسر على الطريقة الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لديهم للتعامل مع الحوادث المنزلية بكفاءة وسرعة، والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأكدت الهيئة أن هدف هذه المبادرات يتمثل في ترسيخ الوعي الوقائي لدى الأسر، وتمكينهم من التصرف السليم في حالات الطوارئ.