شرطة دبي تُحصّن النشء ضد الجرائم الإلكترونية بحملات توعوية مكثفة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية، أبرزها عن مخاطر الجرائم الإلكترونية، استهدفت النشء من لاعبي نادي دبي للشطرنج والثقافة، وذلك في إطار حرصها المستمر على بناء جيل واعٍ ومحصّن بالمعرفة، قادر على التعامل مع التحديات الأمنية والمجتمعية بوعي ومسؤولية.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن مبادرة «رياضي واعٍ»، التي أطلقها مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع برنامج «غرس» التابع لمجلس دبي الرياضي، بهدف تنمية وعي النشء بالمخاطر المحيطة بهم، وتعزيز ثقافة السلوك المسؤول، وغرس مفاهيم الأمن والسلامة في نفوسهم منذ الصغر.

وشملت المحاضرات مجموعة من المحاور التوعوية المهمة، أبرزها التعريف بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الحديثة، وسبل الوقاية منها، إلى جانب التوعية بإجراءات السلامة المرورية، وتأكيد أهمية الالتزام بقوانين السير، إضافة إلى شرح شروط استخدام «السكوتر الكهربائي» بطريقة آمنة، والتعريف بالخدمات الذكية التي تُقدّمها شرطة دبي.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، من خلال نشر الوعي الوقائي، وتكثيف البرامج التوعوية الموجّهة لمختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة النشء.